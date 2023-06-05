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Шамиль Газизов ушел с поста гендиректора футбольного клуба "Уфа"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Руководство "Уфы" приняло отставку генерального директора футбольного клуба Шамиля Газизова, сообщается на странице клуба в социальной сети "ВКонтакте" в понедельник.

Ранее пресс-служба "Уфы" сообщила, что Газизов покидает пост, "взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне". По итогам сезона-2022/2023 "Уфа" вылетела из Первой во Вторую лигу.

54-летний Газизов стал гендиректором "Уфы" в 2012 году. С июля 2020 года по декабрь 2020 года он занимал аналогичную должность в московском "Спартаке". В марте 2021 года Газизов вновь был назначен генеральным директором "Уфы".

При Газизове "Уфа" в сезоне-2013/2014 впервые вышла в премьер-лигу, где провела восемь сезонов. Также клуб в сезоне-2018/2019 впервые играл в еврокубках, дойдя в Лиге Европы УЕФА до раунда плей-офф.

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