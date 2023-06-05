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Семак вошел в состав правления "Зенита"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Зенит" создал правление ФК, его возглавит Александр Медведев, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба в понедельник.

"Совет директоров принял решение изменить структуру управления клубом. Создается новый коллегиальный исполнительный орган - правление. Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба", - говорится в сообщении.

Правление "Зенита" будет состоять из девяти человек. Помимо Медведева, в его состав, в частности, войдет главный тренер основного состава команды Сергей Семак.

"Зенит" - действующий чемпион России по футболу.

Сергей Семак Зенит
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