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"Вегас" разгромил "Флориду" и упрочил преимущество в финальной серии Кубка Стэнли

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Вегас" одержал крупную победу над "Флоридой" во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 7:2 (2:0, 2:0, 3:2) в пользу хозяев.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев отметился голевой передачей. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 9 из 13 бросков, во втором периоде был заменен.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Вегаса", следующая игра пройдет на льду "Флориды" в ночь на 8 июня по московскому времени.

хоккей Флорида Пантерз Вегас Голден Найтс Национальная хоккейная лига Сергей Бобровский Иван Барбашев
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