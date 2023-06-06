"Вегас" разгромил "Флориду" и упрочил преимущество в финальной серии Кубка Стэнли

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Вегас" одержал крупную победу над "Флоридой" во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 7:2 (2:0, 2:0, 3:2) в пользу хозяев.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев отметился голевой передачей. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 9 из 13 бросков, во втором периоде был заменен.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Вегаса", следующая игра пройдет на льду "Флориды" в ночь на 8 июня по московскому времени.