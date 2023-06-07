Систему ВАР запустят в российской гандбольной Суперлиге

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Система видеопомощи рефери (ВАР) будет использоваться на финальных матчах мужского и женского "Кубка четырех", заявил генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин на пресс-конференции.

"На последних чемпионате мира и чемпионате Европы система ВАР уже введена. В обязательном порядке система ВАР будет действовать на финалах мужских и женских "Кубка четырех", а также со стадии четвертьфинала национального чемпионата", - рассказал Воронин.

Система видеопомощи рефери в последние годы используется в футбольной Российской премьер-лиге.