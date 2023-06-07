Беллингем перейдет из "Боруссии" в "Реал" за 103 млн евро

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем переходит из немецкой "Боруссии" в испанский "Реал", сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

"Джуд Беллингем близок к переходу из "Боруссии" Дортмунд в "Реал Мадрид". Таково сегодняшнее принципиальное взаимное соглашение сторон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательно трансфер будет оформлен после подписания контракта между игроком и "Реалом", а также регистрации сделки в органах ФИФА.

"При осуществлении этого трансфера "Реал Мадрид" выплатит "Боруссии" фиксированную трансферную компенсацию в размере 103 млн евро", - уточняется в сообщении.

Также отмечается, что в зависимости от результатов Беллингема в "Реале" "Боруссия" может получить бонусы в размере до 30% от суммы сделки.

Беллингему 19 лет, он является воспитанником английского клуба "Бирмингем Сити", откуда в 2020 году перешел в "Боруссию". В минувшем сезоне игрок стал серебряным призером чемпионата Германии и получил звание лучшего игрока турнира. Беллингем сыграл 24 матча за сборную Англии, в составе которой занял второе место на Чемпионате Европы 2020 года.