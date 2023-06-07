Поиск

Беллингем перейдет из "Боруссии" в "Реал" за 103 млн евро

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем переходит из немецкой "Боруссии" в испанский "Реал", сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

"Джуд Беллингем близок к переходу из "Боруссии" Дортмунд в "Реал Мадрид". Таково сегодняшнее принципиальное взаимное соглашение сторон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательно трансфер будет оформлен после подписания контракта между игроком и "Реалом", а также регистрации сделки в органах ФИФА.

"При осуществлении этого трансфера "Реал Мадрид" выплатит "Боруссии" фиксированную трансферную компенсацию в размере 103 млн евро", - уточняется в сообщении.

Также отмечается, что в зависимости от результатов Беллингема в "Реале" "Боруссия" может получить бонусы в размере до 30% от суммы сделки.

Беллингему 19 лет, он является воспитанником английского клуба "Бирмингем Сити", откуда в 2020 году перешел в "Боруссию". В минувшем сезоне игрок стал серебряным призером чемпионата Германии и получил звание лучшего игрока турнира. Беллингем сыграл 24 матча за сборную Англии, в составе которой занял второе место на Чемпионате Европы 2020 года.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Казань примет матч за Суперкубок России по футболу-2023

СМИ сообщили о решении Месси перейти в "Интер Майами"

СМИ сообщили о решении Месси перейти в "Интер Майами"

Карим Бензема стал игроком саудовского клуба "Аль-Иттихад"

Хачанов проиграл Джоковичу и выбыл из Roland Garros

Хачанов проиграл Джоковичу и выбыл из Roland Garros

Павлюченкова последней из россиянок покинула Roland Garros

Павлюченкова последней из россиянок покинула Roland Garros

В Сингапуре в 2024 году закроют ипподром после 180-летней истории скачек

В Сингапуре в 2024 году закроют ипподром после 180-летней истории скачек

Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили выступать за Грузию

Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили выступать за Грузию

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Хачанов вышел в четвертьфинал Roland Garros

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });