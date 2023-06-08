"Вест Хэм" выиграл Лигу конференций УЕФА

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Вест Хэма" одержали победу над соперниками из итальянской "Фиорентины" в финале Лиги конференций.

Игра в Праге завершилась с результатом 2:1. Английский клуб открыл счёт на 62-й минуте - пенальти реализовал Саид Бенрахма. "Фиорентина" сравняла на 67-й минуте благодаря голу Джакомо Бонавентуры. Победу "Вест Хэму" принёс точный удар Джаррода Боуэна (90).

"Вест Хэм" выигрывал в 1965 году Кубок обладателей кубков и играл в финале этого турнира в 1976 году. Также в 1999 году клуб стал одним из победителей Кубка Интертото.

Лига конференций - третий по значимости еврокубок. Его победитель получает право сыграть в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.