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Россиянка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам среди девушек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Шведова стала победительницей детско-юношеского первенства мира по быстрым шахматам в турнире девушек не старше 16 лет, которое прошло в Батуми.

Воспитанница детско-юношеской спортивной школы Московского дворца пионеров Шведова в одиннадцати турах по швейцарской системе одержала девять побед, в двух партиях уступила и набрала девять очков.

"Рады за Александру. Она - единственная в истории школы трёхкратная чемпионка Европы среди девушек. И наконец-то добавила к своим титулам звание чемпионки мира. Надеемся, что у неё большое будущее", - сказал руководитель ДЮСШ имени М.М. Ботвинника Станислав Фокин.

На пол-очка от юной москвички отстала белорусская шахматистка Ксения Норман, у которой серебряная медаль. Третье место заняла Лейла Шохрадова из Туркмении.

В борьбе за награды в шести возрастных категориях (до 9, 10, 12, 14, 16 и 18 лет) участвовали юные шахматистов из 35 стран. Россияне выступали в нейтральном статусе - под флагом Международной шахматной федерации.

Победу среди мальчиков не старше 10 лет в Батуми одержал московский школьник Сергей Склокин. Бронзовую награду среди юношей не старше 14 лет завоевал Савва Ветохин, который ранее занимался в ДЮСШ имени М.М. Ботвинника.

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