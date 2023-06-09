Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал Roland Garros

Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович победил испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира Большого шлема Roland Garros, который проходит в Париже.

Результат матча - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Джокович занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Алькарас - первая ракетка мира.

В финале Джокович сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся Каспер Рууд (Норвегия, 4-е место рейтинга) и Александр Зверев (Германия, 27).

Джокович - двукратный победитель Roland Garros, еще четыре раза он проигрывал в финале турнира. Всего в активе 36-летнего серба 22 титула победителя турниров Большого шлема.

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнования в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.