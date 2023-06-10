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"Факел" обыграл "Енисей" и сохранил место в РПЛ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Футболисты воронежского "Факела" обыграли красноярский "Енисей" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Субботний поединок в Воронеже завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев, за которых дважды отличился Роман Акбашев (10-я минута с пенальти и 70-я).

Первый стыковой матч, состоявшийся 7 июня в Красноярске, закончился с результатом 1:0 в пользу "Факела". Таким образом, по сумме двух встреч (3:0) клуб из Воронежа продолжит играть в РПЛ.

В сезоне-2022/2023 "Факел" занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, "Енисей" - четвертое место в таблице Первой лиги.

Ранее сохранил "прописку" в РПЛ ФК "Пари Нижний Новгород", обыграв по сумме двух встреч (3:2) московскую "Родину".

Факел Енисей РПЛ футбол
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