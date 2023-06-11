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Команда AF Corse принесла Ferrari первую победу в гонке "24 часа Ле-Мана" с 1965 года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Команда Ferrari AF Corse выиграла гонку на выносливость "24 часа Ле-Мана", принеся автопроизводителю первую победу с 1965 года.

Как сообщается на официальном сайте гонки, победа досталось экипажу под номером 51 в составе Пьера Гвиди, Антонио Джовинацци и Джеймса Каладо. Фаворитом гонки была команда Toyota, побеждавшая в гонке на выносливость пять лет подряд.

В классе прототипов Ле-Мана LMP2 победила польская команда Inter Europol Competition.

В классе GTE AM победу одержала команда Corvette Racing.

Ferrari Toyota
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