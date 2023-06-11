ЦСКА выиграл Кубок России по футболу

Мойзес и Федор Чалов (ЦСКА) радуются голу во время матча с "Краснодаром" Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА обыграли "Краснодар" в суперфинале Кубка России.

Финальный матч проходил на московском стадионе "Лужники", основное время завершилось с результатом 1:1. Счет открыл нападающий ЦСКА Федор Чалов, который реализовал пенальти на 32-й минуте. "Краснодар" сравнял счет благодаря голу Джона Кордобы (50).

В серии пенальти оказались точнее футболисты ЦСКА - 6:5. Решающий 11-метровый удар реализовал Антон Заболотный.

ЦСКА, выигравший Кубок впервые с 2013 года, стал восьмикратным обладателем трофея. Команда сыграет с чемпионом России "Зенитом" (Санкт-Петербург) в матче за Суперкубок России. Игра состоится 15 июля в Казани.

ЦСКА пробился в решающий матч турнира, одержав победу в Пути РПЛ. "Краснодар" стал победителем Пути регионов.

На матче работала бригада арбитров: судья - Владислав Безбородов, ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Валерий Данченко; резервный судья - Кирилл Левников; VAR - Павел Кукуян; AVAR - Алексей Лунёв; инспектор - Геннадий Куличенков.

Матч открыло представление, посвященное столетию московского спорта. Команды появились на поле под ритм, заданный барабанщиками. Государственный гимн РФ исполнила певица Полина Гагарина. Для болельщиков после финального свистка спел рэпер Баста.

Главный трофей турнира представляет собой хрустальную чашу с серебряными элементами: ручками, основанием и крышкой. Общий вес - около 17 килограммов. Имена команд-победительниц Кубка гравируются на серебряных пластинках в основании. Участникам финала будут вручены медали.