Спортсмены из 22 стран приняли участие в отборе к "Играм будущего" 2024 года

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спортсмены из 22 стран, включая Китай, Бразилию, Аргентину, Германию, Латвию, Сербию, приняли участие в отборочных соревнованиях к "Играм будущего" 2024 года в Казани, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Одним из новых инновационных спортивных форматов стал международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который пройдет в 2024 году в Казани. Прошедшие тестовые соревнования показывают, что в мире созрел интерес к такому инновационному формату. В отборочных соревнованиях к турниру приняли участие спортсмены из более 160 команд из 22 стран, включая Китай, Бразилию, Аргентину, Германию, Латвию, Сербию", - сказал Чернышенко на сессии "Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту" на Петербургском международном экономическом форуме.

Руководитель проекта Игорь Столяров со своей стороны сообщил, что охват аудитории тестовых мероприятий "Игр будущего" в интернет-ресурсах и СМИ превысил 1,7 млрд.

На форуме было подписано соглашение о стратегическом партнерстве SMP Racing и проектом "Игры будущего". В рамках партнерства SMP Racing станет организатором первого фиджитал авто-чемпионата, который состоится в 2024 в Сочи в ходе Всемирного фестиваля молодежи.

"Отдельно важный момент - у нас возникает очень интересная связь между "Играми будущего" и фестивалем молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи в десятую годовщину окончания Олимпийских игр на трассе "Формулы-1". Здесь огромная аудитория со всего мира будет иметь возможность увидеть на уникальных болидах уникальных спортсменов, которые продемонстрируют свои навыки и в цифровой, и в реальной среде", - отметил Чернышенко.

"Игры будущего" - международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, который объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первом турнире "Игры будущего", который пройдет в Казани с февраля по март 2024 года, примут участие 256 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 16 инновационных дисциплинах. Соревнования будут поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. В рамках турнира будет разыгран крупный призовой фонд для наиболее успешных команд и отдельных участников соревнований.