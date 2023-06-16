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Победитель этапа "Джиро" умер после падения в гонке "Тура Швейцарии"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Велогонщик Bahrain-Victorious Джино Медер скончался в пятницу от травм, полученных в результате падения на пятом этапе многодневки "Тур Швейцарии", сообщает пресс-служба команды.

"С глубокой грустью и тяжелым сердцем мы должны сообщить о кончине Джино Медера", - говорится в сообщении.

"Вся наша команда опустошена этой трагической аварией, и наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время", - отмечается в тексте обращения.

Инцидент с падением швейцарского спортсмена произошел накануне на последнем спуске этапа, Медер скончался в возрасте 26 лет.

В 2021 году Медер выиграл один из этапов грандтура "Джиро д'Италия".

Швейцария велоспорт
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