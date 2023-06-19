Попавшего в реанимацию экс-футболиста "Спартака" Ширко выписали из больницы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Ширко, недавно попавший в реанимацию, заявил, что сейчас чувствует себя хорошо.

"Да, все хорошо со здоровьем, меня выписали из больницы", - приводит слова 46-летнего Ширко "Матч ТВ".

Ранее сообщалось о госпитализации Ширко из-за проблем с сердцем. Часть времени он провел в реанимационном отделении лечебного учреждения.

Ширко - шестикратный чемпион России в составе "Спартака", один раз с этой командой он выиграл Кубок России.