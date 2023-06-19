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Экс-футболист ЦСКА Хомуха возглавил "Шинник"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Новым главным тренером "Шинника" назначен Дмитрий Хомуха, сообщила в понедельник пресс-служба ярославского футбольного клуба.

"Срок действия соглашения с новым главным тренером команды рассчитан на 2 года", - говорится в сообщении.

Хомуха сменил на этом посту Дмитрия Воецкого, который исполнял обязанности главного тренера с 30 апреля после ухода из ярославского клуба в воронежский "Факел" Вадима Евсеева. Как отметили в "Шиннике", у Дмитрия Воецкого истек срок действия контракта.

В прошлом сезоне 53-летний Хомуха возглавлял команду "Калуга".

Дмитрий Хомуха хорошо известен ярославским любителям футбола. С 2001 по 2003 годы он провел в составе "Шинника" 69 игр, в которых забил 16 голов. Хомуха - серебряный и бронзовый призер чемпионата России в составе ЦСКА, обладатель Кубка страны в составе грозненского "Терека". Являлся главным тренером юношеской и молодежной сборных России.

Ярославский ФК "Шинник" выступает в Первой лиге российского футбола. В завершившемся сезоне клуб занял 7-е место.

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