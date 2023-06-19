Чемпион России по бегу осужден на два года за избиение мужчины в лифте

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал Александра Хютте виновным в избиении мужчины, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Суд назначил наказание Хютте в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, 40 тыс. рублей суд взыскал в качестве компенсации материального вреда, 450 тыс. рублей - в счет морального вреда, говорится в сообщении.

Хютте признан виновным по п. "д" ч.2 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) УК РФ.

Осужденный вину признал частично.

По версии обвинения, днем 23 мая 2022 года Хютте в лифте дома на Приморском проспекте без повода ударил мужчину кулаком в лицо. После того, как последний вышел из лифта, Хютте продолжил избиение. В результате здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

Хютте - четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции, победитель командного чемпионата Европы в 2011 году. В 2017 году за нарушение антидопинговых правил был дисквалифицирован на четыре года решением Спортивного арбитражного суда. Незадолго до этого стало известно о переписке Хютте с антидопинговым отделом Международной ассоциации легкой атлетики (ИААФ): спортсмен обвинил тренера в том, что она давала ему и другим легкоатлетам допинг, но никто из них не знал об этом.

В сентябре 2021 года СМИ сообщали о задержании Хютте в Петербурге с мефедроном в кроссовке. Было возбуждено дело о хранении наркотиков без цели сбыта. В конце апреля 2022 года дело и уголовное преследование Хютте по ст.228 ч.1 УК РФ было прекращено, мужчине назначен судебный штраф.