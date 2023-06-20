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Рублев вслед за Медведевым вышел во второй круг турнира в Галле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку в третий круг турнира в Галле (Германия.

Соперником россиянина по стартовому раунду был представитель Китая Йибин Ву, которого россиянин одолел со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает седьмое место, Ву Йибин – 59-е.

Следующим соперником российского спортсмена будет 53-я ракетка мира Янник Ханфманн (Германия).

Ранее во второй круг пробился третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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