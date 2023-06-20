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CAS отклонил протест IBA на решение МОК, грозящее отзывом ее лицензии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Международной боксерской ассоциации (IBA) на решение исполкома Международного олимпийского комитета рекомендовать сессии МОК отозвать лицензию у IBA из-за того, что глава организации Умар Кремлев не может завершить реформы.

"Председатель Апелляционного арбитражного отдела Спортивного арбитражного суда (CAS) сегодня отклонил настоятельную просьбу IBA приостановить исполнение оспариваемого решения. Соответственно, оспариваемое решение остается в силе, а внеочередная сессия МОК остается неизменной", - говорится в сообщении.

Ранее МОК выразил неудовлетворение тем, как идут реформы в IBA, которую с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Исполком рекомендовал отстранить IBA от организации олимпийского турнира в Лос-Анджелесе 2028 года.

Президент МОК принял решение о созыве внеочередной сессии, которая состоится 22 июня.

IBA требует аннулировать рекомендации МОК отозвать лицензию. IBA также подал срочную просьбу приостановить исполнение рекомендации до вынесения в арбитраже окончательного решения.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не будет допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.

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