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Хоккеист "Рязань-ВДВ" умер в возрасте 21 года

По сообщениям СМИ, он упал с высоты 18-го этажа

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Нападающий клуба "Рязань-ВДВ" Георгий Савин скончался на 22-м году жизни, сообщает пресс-служба подмосковного "Витязя", воспитанником которого он является.

"Сложно поверить – 22 июня Георгия не стало. Он остался в нашей памяти... Приносим соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Причины смерти клуб не уточняет, между тем, по сообщениям СМИ спортсмен разбился после падения с 18-го этажа дома.

Савин провел в системе "Витязя" три сезона, в одном из них сыграл в 13 матчах за основной состав клуба в Континентальной хоккейной лиге.

"Рязань-ВДВ" выступает во Всероссийской хоккейной лиге, втором по значимости дивизионе отечественного хоккея.

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