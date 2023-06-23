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Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Германии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Галле (Германия).

Дорогу в эту стадию турнира ему преградил испанец Роберто Баутиста-Агут, победивший россиянина со счетом 7:5, 7:6 (7:3). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представитель Испании занимает 23-е место, Медведев - третья ракетка мира.

В полуфинале Баутиста-Агут встретится с победителем пары Андрей Рублев (Россия, №7 рейтинга ATP) - Таллон Грикспор (Нидерланды, 29).

Соревнование входит в категорию турниров ATP 500, призовой фонд - около 2,2 млн евро.

Андрей Рублев Даниил Медведев ATP теннис
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