Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Германии
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Галле (Германия).
Дорогу в эту стадию турнира ему преградил испанец Роберто Баутиста-Агут, победивший россиянина со счетом 7:5, 7:6 (7:3). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представитель Испании занимает 23-е место, Медведев - третья ракетка мира.
В полуфинале Баутиста-Агут встретится с победителем пары Андрей Рублев (Россия, №7 рейтинга ATP) - Таллон Грикспор (Нидерланды, 29).
Соревнование входит в категорию турниров ATP 500, призовой фонд - около 2,2 млн евро.