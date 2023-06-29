Петр Рикунов выиграл веломногодневку "Пять колец Москвы"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Петр Рикунов, представляющий Тюменской область, стал победителем генеральной классификации в многодневной велогонке "Пять колец Москвы".

Второе место занял Илья Щегольков (Санкт-Петербург/("Локосфинкс"), третье место - у Евгения Королька (Minsk cycling team).

Победу в классификации самого активного гонщика также одержал Рикунов.

В общей сложности, с учетом пролога и трех этапов, гонщики проехали более 430 км. При этом первый этап, "Воробьевское кольцо" 25 июня был отменен из-за введения (а позже – снятого) в Москве режима КТО.