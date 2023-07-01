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"Зенит" обыграл азербайджанский "Нефтчи" в матче товарищеского турнира

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) одержали победу над соперниками из "Нефтчи" (Баку) в первом матче товарищеского турнира Кубок Пари Премьер.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1. Победу российскому клубу принесли голы Густаво Мантуана (49-я минута), Клаудиньо (70) и Зелимхана Бакаева (80). В составе "Нефтчи" отличился Матеус Салданья (39, пенальти).

Кроме "Зенита" и "Нефтчи" в турнире принимают участие турецкий "Фенербахче" и сербская "Црвена звезда".

В следующем туре "Зенит" 4 июля встретится с "Црвеной звездой".

футбол Кубок Пари Премьер
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