Определился состав команд на полуфиналы боксерского "Кубка Победы"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Участники полуфиналов второго розыгрыша Всероссийского боксерского турнира "Кубок Победы" внесли в свои составы изменения по сравнению с четвертьфинальными поединками, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

"Исключением стал лишь "Ленинград", который выставит тот же состав, что и в противостоянии с "Сибирью". За "Ленинград" выступят бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков и участник чемпионата мира в Ташкенте Павел Сосулин, а также четвертьфиналист Олимпийских игр-2020 Иван Верясов. Также обращает на себя внимание включение в состав "Камы" серебряного призёра Европейских игр-2019, участника Олимпийских игр-2020 Габила Мамедова", - говорится в сообщении.

Финалисты турнира определятся 8 июля в Казани, где пройдут полуфинальные поединки между командами "Кама" и "Москва", а также между "Ленинградом" и "Кавказом".

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксёру, кто был лучшим в последнем раунде.

Полные составы пар

"Кама" (боксёры из Приволжского федерального округа) – "Москва"

До 58 кг. Руслан Белоусов (Саранск) - Леван Хасая;

До 65 кг. Габил Мамедов (Оренбург) – Егор Чернушевич;

До 73 кг. Сергей Сергеев (Казань) – Шохаббос Шукуров;

До 80 кг. Одилжон Аслонов (Узбекистан) – Беслан Богатырёв;

Свыше 86 кг. Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург) - Рамазан Карнукаев.

"Ленинград" - "Кавказ" (Северо-Кавказский ФО):

До 58 кг. Всеволод Шумков – Ильяс Наибханов (Республика Дагестан);

До 65 кг. Илья Попов – Эльдар Гаджиев (Республика Дагестан);

До 73 кг. Павел Сосулин – Чеэрав Ашалаев (Республика Дагестан);

До 80 кг. Руслан Колесников - Бешто Шавлаев (Чеченская Республика);

Свыше 86 кг. Иван Верясов – Тамерлан Тургунов (Республика Крым).

Призовой фонд "Кубка Победы" составит 7,5 миллионов рублей. За победу команда получит три миллиона рублей, за второе место – два миллиона, за третье – один миллион. При этом за каждую победу боксёр получит по 30 тысяч рублей.

Суперфинал и матч за третье место пройдут 15 июля в Оренбурге.

Победителем первого розыгрыша "Кубка Победы" стала команда "Кама", в Суперфинале одолевшая "Ленинград". Бронза в активе боксёров из "Москвы".