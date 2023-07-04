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ФК "Спартак" проведет товарищеский матч с "Нефтчи"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Спартака" сыграют в контрольной встрече с азербайджанским "Нефтчи", сообщает во вторник пресс-служба московского футбольного клуба.

"18 июля красно-белые проведут на домашнем стадионе товарищеский матч против многократного чемпиона Азербайджана", - говорится в сообщении.

Игра стартует в 20:00 мск, продажа билетов начнется 7 июля. Fan ID для прохода на стадион не потребуется.

"Нефтчи" - девятикратный чемпион Азербайджана, в прошедшем сезоне команда заняла третье место и представит свою страну в Лиге конференций.

В настоящий момент клуб из Азербайджана принимает участие в товарищеском турнире в Петербурге. В рамках соревнования он 1 июля сыграл с местным "Зенитом" (0:1). 8 июля проведет встречу с сербской "Црвеной Звездой", 15 июля - с турецким "Фенербахче".

Для "Спартака" матч с "Нефтчи" будет третьим после выхода команды из отпуска; 5 июля она сыграет со столичным "Торпедо", 8 июля - с тольяттинским "Акроном".

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