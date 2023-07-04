Поиск

Футболисты ЦСКА разгромили "Нефтехимик" в товарищеском матче

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в товарищеской встрече.

Два гола в матче, прошедшем на "ВЭБ-Арене" в Москве, провел Федор Чалов (37-я, 46-я минуты). Также отличились Саша Зделар (59) и Ярослав Арбузов (82).

Игра против "Нефтехимика" стала для ЦСКА первой в рамках подготовки к сезону-2023/24. Предыдущий сезон московский клуб завершил на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а также выиграл Кубок России. "Нефтехимик" финишировал на шестом месте в Первой лиге.

ЦСКА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Зелимхан Бакаев: сейчас не хочу себя представлять в другом месте, кроме "Зенита"

Зелимхан Бакаев: сейчас не хочу себя представлять в другом месте, кроме "Зенита"

Россию лишили права провести женский чемпионат Европы по гандболу

Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг Уимблдона

Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг Уимблдона

Рублев вышел во второй круг Уимблдонского турнира

Рублев вышел во второй круг Уимблдонского турнира

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Вратари Варламов и Сорокин продлили контракты с "Нью-Йорк Айлендерс"

Российский хоккеист Орлов подписал контракт с "Каролиной"

Российский хоккеист Орлов подписал контракт с "Каролиной"

ФИФА планирует изменить правило определения офсайда

ФИФА планирует изменить правило определения офсайда

Первая ракетка России Касаткина вышла в финал турнира в Истбурне

Тренера ПСЖ и его сына арестовали в Ницце по обвинению в расизме

Тренера ПСЖ и его сына арестовали в Ницце по обвинению в расизме
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });