Футболисты ЦСКА разгромили "Нефтехимик" в товарищеском матче

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в товарищеской встрече.

Два гола в матче, прошедшем на "ВЭБ-Арене" в Москве, провел Федор Чалов (37-я, 46-я минуты). Также отличились Саша Зделар (59) и Ярослав Арбузов (82).

Игра против "Нефтехимика" стала для ЦСКА первой в рамках подготовки к сезону-2023/24. Предыдущий сезон московский клуб завершил на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а также выиграл Кубок России. "Нефтехимик" финишировал на шестом месте в Первой лиге.