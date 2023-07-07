Гекдениз Карадениз стал главным тренером "Рубина-2"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион России по футболу в составе "Рубина" 43-летний Гекдениз Карадениз занял пост главного тренера второй команды казанцев, сообщила пресс-служба клуба из столицы Татарстана в пятницу.

О сроках действия соглашения не сообщается.

"Для меня большая честь вновь надеть форму с эмблемой "Рубина". Я провел здесь лучшие годы карьеры в качестве игрока, отдавался на поле, теперь постараюсь помочь клубу в новом качестве", - сказал Карадениз.

Карадениз сыграл за "Рубин" 300 матчей, забил 52 гола. Помимо чемпионств, он дважды выиграл Суперкубок России, один раз - Кубок России.

В ближайшем сезоне "Рубин-2" будет выступать в Группе 4 "Дивизиона Б" Второй лиги и будет являться частью системы ФК "Рубин".