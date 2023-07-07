Экс-вратарь МЮ ван дер Сар госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Бывший вратарь английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов по футболу Эдвин ван дер Сар перенес кровоизлияние в мозг, сообщает De Telegraaf.

Инцидент с 52-летним ветераном случился во время его отдыха в Хорватии. Ван дер Сар был доставлен вертолетом в больницу в пятницу днем и в настоящий момент находится там в отделении интенсивной терапии.

Значительная часть карьеры голкипера связана с "Аяксом" (Нидерланды) и "Манчестер Юнайтед", в составе которых он выиграл немало титулов как в чемпионатах стран, так и еврокубках.