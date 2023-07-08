До 500 спортсменов из РФ и Белоруссии смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские и белорусские спортсмены будут допущены до участия в Азиатских играх 2023 года, которые пройдут в китайском Ханчжоу, сообщает Insidethegames.

"Сегодня было согласовано, что до 500 спортсменов из России и Беларуси будут допущены до участия в Азиатских играх, которые пройдут в текущем году в Ханчжоу, чтобы помочь им пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что допущенные россияне и белорусы "не будут иметь право на медали".

"Спортсмены будут соревноваться на Играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу, под нейтральным флагом", - отмечается в источнике.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, к ЦСКА или "Динамо".