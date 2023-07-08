Российская теннисистка Блинкова не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла в субботу 2:6, 3:6 белоруске Арине Соболенко в третьем круге турнира "Большого шлема" в Уимблдоне (Великобритания).

Блинкова занимает 40-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Соболенко - вторая ракетка мира.

В четвёртом круге Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (22-е место рейтинга), которая обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи (126) со счётом 6:0, 6:4.

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.