"Кама" и "Ленинград" вновь встретятся в финале боксерского "Кубка Победы"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В финале Всероссийского турнира "Кубок Победы" по боксу во второй раз подряд встретятся команды "Ленинград" и "Кама".

Эти команды добились побед на полуфинальной стадии над боксёрами из "Кавказа" и "Москвы" соответственно. Третий этап соревнования прошёл в Казани.

"Кама" (боксеры из Приволжского федерального округа) – "Москва" 4-1:

До 58 кг. Руслан Белоусов ("Кама") большинством решением судей одолел Левана Хасая ("Москва);

До 65 кг. Габил Мамедов ("Кама") техническим нокаутом во втором раунде победил Егора Чернушевича ("Москва");

До 73 кг. Сергей Сергеев ("Кама") единогласным решением судей был сильнее Шохаббоса Шукурова ("Москва);

До 80 кг. Одилжон Аслонов (Узбекистан, "Кама") раздельным решением судей победил Беслана Богатырёва ("Москва");

Свыше 86 кг. Рамазан Карнукаев ("Москва) раздельным решением судей оказался сильнее Абубакар-Салаха Муцелханова ("Кама").

"Ленинград" - "Кавказ" (Северо-Кавказский ФО) – 3-2:

До 58 кг. Всеволод Шумков ("Ленинград") в первом раунде победил Ильяса Наибханова ("Кавказ");

До 65 кг. Илья Попов ("Ленинград) техническим нокаутом во втором раунде победил Эльдара Гаджиева ("Кавказ");

До 73 кг. Чеэрав Ашалаев ("Кавказ") раздельным решением судей оказался сильнее Павла Сосулина ("Ленинград").

До 80 кг. Бешто Шавлаев ("Кавказ) техническим нокаутом в третьем раунде победил Руслана Колесникова ("Ленинград"). И судьба путёвки в Суперфинал решалась в поединке тяжеловесов;

Свыше 86 кг. Иван Верясов ("Ленинград") единогласным решением судей победил Тамерлана Тургунова ("Кавказ").

Суперфинал и матч за третье место пройдут 15 июля в Оренбурге.

Всероссийский турнир "Кубок Победы" организован промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Призовой фонд "Кубка Победы" - 7,5 миллионов рублей. За победу команда получит три миллиона рублей, за второе место – два миллиона, за третье – один миллион. При этом за каждую победу боксёр получит по 30 тысяч рублей.

Победителем первого розыгрыша "Кубка Победы" стала команда "Кама", в Суперфинале одолевшая "Ленинград". Бронза в активе боксёров из "Москвы".