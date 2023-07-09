Умер обладатель "Золотого мяча"-1960 Луис Суарес

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-1964 по футболу Луис Суарес скончался в воскресенье в возрасте 88 лет, сообщается на сайте Королевской федерации футбола Испании.

"Королевская федерация футбола Испании и ее президент Луис Рубиалес выражают глубочайшие соболезнования всей семье и близким Луиса Суареса", - говорится в сообщении.

В составе "Барселоны" Суарес дважды выиграл чемпионат Испании, в составе "Интера" - трижды чемпионат Италии, по одному разу Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок. В 1964 году он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

В 1960 году Суарес получил "Золотой мяч", вручаемый лучшему футболисту мира.