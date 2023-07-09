Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал Уимблдона

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Сафиуллин обыграл канадца Дениса Шаповалова в четвертом круге теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Результат матча - 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.

Сафиуллин, впервые вышедший в 1/4 финала турнира Большого шлема, занимает 92-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Шаповалов - 29-ю.

В четвертьфинале Сафиуллин встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 8-я строчка рейтинга) - Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, 85).

Уимблдон проходит на кортах с травяным покрытием. В 2022 году организаторы запретили россиянам и белорусам участвовать в нем из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.