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Боксер Кузьмин назвал вишенкой на торте предстоящий бой с мексиканцем Монтесом

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Сергей Кузьмин обещает показать зрелищный бой в поединке против мексиканского тяжеловеса Германа Гарсии Монтеса.

"Хочу поблагодарить Кирилла Щекутьева, Федерацию бокса России, Федерацию бокса Санкт-Петербурга за организацию этого турнира. В частности, за то, что сумели привезти весь кард в Санкт-Петербург. Отдельное уважение команде моего мексиканского соперника", - сказал Кузьмин, слова которого "Интерфаксу" предоставлены пресс-службой Федерации бокса России.

"Мы готовились на протяжении девяти месяцев, и на сегодняшний момент этот бой с Монтесом – вишенка на торте. Уже все приготовлено, мы оба готовы показать классный бокс, чтобы все смогли насладиться этим замечательным видом спорта", - добавил боксер.

Бой пройдет 20 июля в Санкт-Петербурге и возглавит вечер бокса.

На счету Кузьмину 18 побед (13 – нокаутом) на профессиональном ринге при двух поражениях. Монтес выиграл восемь боев (пять – нокаутом) при восьми поражениях.

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