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Российский боец ММА Витрук оценил шансы О’Мэлли в поединке UFC со Стерлингом

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Павел Витрук считает, что у Шона О"Мэлли есть шансы на победу над своим соотечественником из США, чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом в поединке 19 августа.

"О"Мэлли давно выступает в UFC, начинал с контендера, а потом он бился с хорошими и топовыми бойцами. Видимо, он заслуживает титульный поединок. Почему все его списывают… У него есть удар, чувство дистанции, он знает свое тело. Шанс есть всегда и у всех. И это мы видели неоднократно. Не нужно списывать О"Мэлли в поединке со Стерлингом. Все может произойти в одну секунду, что все потом будут удивляться и изумляться. Ожидаю хороший и интересный бой. Главное, чтобы он состоялся", - сказал Витрук, выступающий под эгидой Absolute Championship Akhmat (АСА, Абсолютный чемпион Ахмат).

"У меня нормальное отношение к Стерлингу. Парень зарабатывает деньги, это же бизнес. Многие говорят про наследие, но они не говорят про это, когда у них нет денег. Да, когда заработали какие-то деньги, тогда и идет разговор про наследие. Вот сейчас Стерлинг зарабатывает деньги. В UFC все строится вокруг шоу. Вы же видели уровень Стерлинга", - отметил россиянин.

Титульный поединок между Стерлином и О"Мэлли пройдет 19 августа в Бостоне.

Сам Витрук 21 июля в Москве выступит на турнире АСА 160 против бразильца Майкона Силвана.

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