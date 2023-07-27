Московский ЦСКА подписал контракт с американским баскетболистом Тримблом

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА объявил о подписании американского защитника Мело Тримбла, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба в четверг.

Контракт рассчитан на один год.

"Мело - игрок, который уже имеет приличный опыт выступлений в Европе, два года назад он играл в испанской ACB, затем за "Галатасарай" в Турции и провел сезон в Китае. Он выходец из известной баскетбольной школы университета Мэриленда", - заявил главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.

Он отметил, что Тримбл всегда был одним из основных игроков своей команды. "Здесь ему предстоит играть роль "первого" и "второго номеров" рядом с Каспером Уэйром, его задачей будет создавать ситуации для себя и для других. Желаю, чтобы он чувствовал себя комфортно в нашей команде и обеспечил нам результат, который мы ожидаем", - сообщил тренер.

Тримбл - бронзовый призер Панамериканских игр 2015 года в составе сборной США. Баскетболист ранее выступал в Австралии, Венесуэле, Испании, Турции и Китае.

В 2019 году он попал во вторую символическую пятерку чемпионата Австралии, а в 2021-м - во вторую пятерку испанской лиги.