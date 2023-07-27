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Матыцин заявил о готовности помогать странам Африки в подготовке к международным турнирам

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские тренеры могут помогать африканским спортсменам готовиться к крупным международным соревнованиям, заявил министр спорта Олег Матыцин на сессии экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге в четверг.

"За последние два года мы подписали 10 меморандумов о сотрудничестве с коллегами из африканских стран, провели встречи с представителями африканских стран, мы даем сигнал, что спорт - важная часть международной повестки. Вместе с африканскими странами мы отстаиваем принцип неполитизации в спорте, спасибо коллегам за четкую позицию", - сказал Матыцин.

"Есть инициатива создать ассоциации или форму выпускников советских и российских вузов стран Африки. Они работают в разных отраслях, думаю, наше спортивное сообщество получит еще одну позитивную команду. Мы также предлагаем расширить наши диалоги по организации совместных тренировочных сборов на наших базах и направлять наших тренеров для помощи в подготовке африканских спортсменов к международным играм", - сказал он.

"Мы готовы в индивидуальном порядке рассмотреть заявки по приглашению наших тренеров по работе с африканскими командами", - подчеркнул министр.

"Мы хотим предложить стратегию сотрудничества, некую "дорожную карту" партнерства в сфере высшего образования в спорте, которая будет включать в себя подготовку профессиональных кадров. Сегодня в РФ обучаются 35 тысяч представителей африканских стран, в спортивных вузах - 23 африканских студента. Мы хотим увеличить квоты на обучение специалистов из африканских стран. Работаем с Россотрудничеством на эту тему", - добавил он.

Матыцин также отметил, что рассматривается инициатива разместить площадки ГТО в школах при посольствах РФ в африканских странах.

Олег Матыцин
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