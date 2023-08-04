"Краснодар" победил "Пари НН" и стал единоличным лидером РПЛ
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 нанесли поражение "Пари НН" в домашнем матче третьего тура чемпионата России.
На 29-й минуте пенальти реализовал Эдуард Сперцян.
"Краснодар" после этой победы набрал 9 очков и стал единоличным лидером в турнирной таблице. Ближайший преследователь – московский "Спартак" (6), который в субботы сыграет с казанским "Рубином".
Матч "Краснодар" - "Пари НН" открыл программу третьего тура РПЛ.