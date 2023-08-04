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"Краснодар" победил "Пари НН" и стал единоличным лидером РПЛ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 нанесли поражение "Пари НН" в домашнем матче третьего тура чемпионата России.

На 29-й минуте пенальти реализовал Эдуард Сперцян.

"Краснодар" после этой победы набрал 9 очков и стал единоличным лидером в турнирной таблице. Ближайший преследователь – московский "Спартак" (6), который в субботы сыграет с казанским "Рубином".

Матч "Краснодар" - "Пари НН" открыл программу третьего тура РПЛ.

Краснодар Пари НН РПЛ
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