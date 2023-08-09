Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзу Игр стран СНГ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по пляжному футболу стала бронзовым призером проходящих в Белоруссии Игр стран СНГ.

В матче за третье место россияне со счетом 7:3 переиграли соперников из Омана. Хет-трик в их составе завоевал Федор Земсков.

Победитель турнира пляжников определится в матче между сборными Белоруссии и Ирана.

II Игры стран СНГ проходят 4-14 августа в Белоруссии. Спортсмены 22 стран (не только входящих в СНГ) разыгрывают медали в 20 видах спорта. Среди участников игр заявлено 408 российских атлетов.