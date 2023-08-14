Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проверит угрозы Дзюбы журналисту

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о проверке инцидента с нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой и журналистом после матча 4-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

"По инциденту с Артемом Дзюбой после матча "Локомотив" - "Крылья Советов" в КДК идет проверка. Если этот инцидент будет в повестке КДК, сообщим об этом завтра", - приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".

Матч "Локомотив" - "Крылья Советов" прошел 13 августа и завершился со счетом 1:1. Дзюба присутствовал на игре, но участия в ней не принимал из-за травмы. После матча один из журналистов подошел к футболисту с просьбой прокомментировать критику в его адрес со стороны тренера Игоря Шалимова. В ответ Дзюба нагрубил журналисту, сопроводив свой текст угрозами.