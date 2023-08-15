Поиск

Чешский вратарь "Манчестер Юнайтед" перешел в "Байер"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Голкипер Матей Коварж стал игроком "Байера", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

23-летний чешский вратарь перешел из английского "Манчестер Юнайтед" и подписал контракт с "Байером" до 30 июня 2027 года.

Коварж воспитывался в чешском клубе "Словацко", в 2018 году перешел в систему "Манчестер Юнайтед". За основную команду МЮ не сыграл ни в одном официальном матче, на правах аренды переходил в английские "Суиндон Таун" и "Бертон Альбион", в чешскую "Спарту".

Манчестер Юнайтед футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Челси" приобрел полузащитника за рекордную для Англии сумму

"Челси" приобрел полузащитника за рекордную для Англии сумму

Боровшийся с тяжелой болезнью хоккеист "Салавата" Амиров умер в 21 год

Непомнящий выбыл из Кубка мира по шахматам

Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца

Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца

"Реал" арендовал у "Челси" вратаря Кепу

Четыре россиянина вошли в топ-10 крайних нападающих НХЛ

Людмила Самсонова впервые стала первой ракеткой России

Людмила Самсонова впервые стала первой ракеткой России

"Динамо" обыграло "Балтику" в чемпионате России по футболу

"Динамо" обыграло "Балтику" в чемпионате России по футболу

В Минспорта РФ отказались считать изгоями перешедших под флаги других стран

В Минспорта РФ отказались считать изгоями перешедших под флаги других стран

Джошуа нокаутировал Хелениуса в поединке в Лондоне

Джошуа нокаутировал Хелениуса в поединке в Лондоне
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });