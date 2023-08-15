Чешский вратарь "Манчестер Юнайтед" перешел в "Байер"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Голкипер Матей Коварж стал игроком "Байера", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

23-летний чешский вратарь перешел из английского "Манчестер Юнайтед" и подписал контракт с "Байером" до 30 июня 2027 года.

Коварж воспитывался в чешском клубе "Словацко", в 2018 году перешел в систему "Манчестер Юнайтед". За основную команду МЮ не сыграл ни в одном официальном матче, на правах аренды переходил в английские "Суиндон Таун" и "Бертон Альбион", в чешскую "Спарту".