Трансгендерам запретили участвовать в женских шахматных турнирах
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация ввела запрет на участие спортсменов, сменивших пол с мужского на женской, в соревнованиях среди женщин, сообщается на сайте ФИДЕ.
Решение вступит в силу 21 августа, но будет носить временный характер
При этом данной категории спортсменов разрешено выступать в открытых турнирах.
Отмечается также, что, если человек сменил женский пол на мужской, он лишается ранее завоеванных титулов. Однако их вернут в случае повторной смены пола – с мужского на женский. Рейтинг спортсмена останется в силе при любых раскладах.