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Трансгендерам запретили участвовать в женских шахматных турнирах

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация ввела запрет на участие спортсменов, сменивших пол с мужского на женской, в соревнованиях среди женщин, сообщается на сайте ФИДЕ.

Решение вступит в силу 21 августа, но будет носить временный характер

При этом данной категории спортсменов разрешено выступать в открытых турнирах.

Отмечается также, что, если человек сменил женский пол на мужской, он лишается ранее завоеванных титулов. Однако их вернут в случае повторной смены пола – с мужского на женский. Рейтинг спортсмена останется в силе при любых раскладах.

ФИДЕ шахматы
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