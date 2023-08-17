ЦСКА объявил о переходе полузащитника Зайнутдинова в "Бешикташ"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Казахский полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов продолжит карьеру в стамбульском "Бешикташе", сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале.

"ЦСКА и "Бешикташ" достигли принципиальной договоренности о переходе Бахтиёра Зайнутдинова. Клуб пошел на встречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул. Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса", - написал Брейдо.

"При выполнении всех оговоренных клубами условий трансферный контракт вступит в силу. Разумеется, мы об этом дополнительно сообщим", - добавил он.

25-летний футболист выступает за ЦСКА с 2020 года, ранее в России он играл за "Ростов". В Казахстане Зайнутдинов выступал за "Астану" и "Тараз". С 2018 года он защищает цвета сборной Казахстана.