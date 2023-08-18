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Российской биатлонистке Виролайнен разрешили выступать за Финляндию

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил Дарье Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях по биатлону в сезоне-2023/2024. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов Финляндии

"Дарья Виролайнен сообщила Союзу биатлонистов Финляндии, что ее цель – в соответствии с критериями отбора Союза биатлонистов представлять Финляндию в национальной сборной в предстоящем соревновательном сезоне. Она имеет на это право, поскольку была отобрана в сборную Финляндии по результатам квалификационных соревнований", - отмечается в сообщении.

Виролайнен родилась в России и участвовала в международных соревнованиях с 2013 по 2018 год. Он дважды входил в тройку лучших в гонках в рамках Кубка мира. В 2021 году получила финское гражданство.

Виролайнен – дочь олимпийской чемпионки по биатлону, двукратной чемпионкой ОИ по лыжным гонкам Анфисы Резцовой и сестра российской биатлонистки Кристины Резцовой.

IBU Финляндия Дарья Виролайнен
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