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"Рубин" одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв "Крылья Советов"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" победили соперников из самарских "Крыльев Советов" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Казани завершилась со счетом 2:1. В составе "Рубина" отличились Алексей Грицаенко (11-я минута) и Александр Мартынович (42). За "Крылья Советов" забил Бенхамин Гарре (15).

На 42-й минуте игрок "Рубина" Мирлинд Даку не реализовал пенальти.

На 89-й минуте "Крылья Советов" остались в меньшинстве - был удален Гленн Бейл.

"Рубин" одержал первую победу в сезоне и поднялся на десятое место в таблице, в активе команды 5 очков. "Крылья Советов" занимают пятое место, набрав 8 очков.

В шестом туре соперником "Рубина" станет московское "Динамо", матч пройдет 26 августа. "Крылья Советов" днем позже встретится с калининградской "Балтикой".

Крылья Советов Рубин
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