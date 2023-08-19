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"Краснодар" прервал победную серию в РПЛ, сыграв вничью с "Локомотивом"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" в субботу в домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с московским "Локомотивом".

Поединок в Краснодаре завершился со счетом 1:1. На 47-й минуте реализовал полузащитник хозяев Ильзат Ахмедов. "Железнодорожники" отыгрались в добавленное ко второму тайму время благодаря точному удару Антона Миранчука (90+7 мин).

На 22-й минуте хавбек краснодарцев Эдуард Сперцян не забил с пенальти.

Таким образом, "Краснодар" прервал свою четырехматчевую победную серию и с 13-ю очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" поднялся на 10-е место, набрав шесть баллов.

Краснодар Локомотив футбол
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