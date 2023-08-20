"Газпром" станет титульным международных "Игр Будущего" в Казани

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали документы, в соответствии с которыми компания станет титульным спонсором Международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего".

"Стороны обсудили вклад компании в реализацию социально значимых проектов – благотворительных, культурных, спортивных", - говорится в сообщении компании.

"Игры Будущего" – первый в истории турнира в формате, объединяющий физическую культуру и киберспорт.

В "Играх будущего" в Казани с февраля по март 2024 года примут участие 256 опытных команд из разных стран в 16 инновационных дисциплинах. Соревнования будут поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. В рамках турнира будет разыгран крупный призовой фонд для наиболее успешных команд и отдельных участников соревнований.