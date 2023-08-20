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До конца 2023 года в России введут 240 новых спортивных объектов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Все спортивные стройки, которые начали в России в текущем году, будут завершены, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко журналистам на пресс-конференции в ходе открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге в воскресенье.

"У нас почти 345 тыс. спортивных объектов. В этом году министерство спорта должно ввести во всех субъектах нашей страны еще 240 объектов. Мы планируем все стройки, которые были начаты в этом году, обязательно завершить", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что по итогам 7 месяцев 2023 года уровень обеспеченности россиян спортивными сооружениями составляет 62 процента.

Дмитрий Чернышенко
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