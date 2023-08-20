"Факел" в большинстве обыграл "Пари НН" в матче РПЛ и набрал первые 3 очка

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Футболисты воронежского "Факела" одержали победу над соперниками из "Пари Нижний Новгород" в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

Результат игры в Воронеже - 2:0. В составе "Факела" забили Евгений Марков (75-я минута) и Александр Долгов (90+1).

На 55-й минуте "Пари НН" остался в меньшинстве - за вторую жёлтую карточку был удалён Виктор Александров.

"Факел" одержал первую победу в чемпионате и поднялся на 15-е место в таблице, набрав 3 очка. "Пари НН" идёт на 12-й строчке, у клуба 4 очка.

В шестом туре "Факел" 25 августа встретится с "Краснодаром", "Пари НН" - 26 августа "Ростовом".