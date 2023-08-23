Футболистка сборной России Абдуллина перешла из "Челси" в "Париж"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Алсу Абдуллина, выступающая за лондонский "Челси", арендована сроком на один год шестикратным чемпионом Франции клубом "Париж", сообщает пресс-служба сборной России по футболу.

"Футболистка "Челси" переходит к шестикратным чемпионам Франции на правах аренды сроком один год. Успехов в новой стране и команде", - говорится в сообщении.

Абдуллина выступает за "Челси" с 2021 года. В составе лондонцев она дважды становилась чемпионкой Англии, а также один раз выиграла Кубок Англии.

Футболистка дебютировала в составе юниорской сборной России (футболистки не старше 17 лет) в мае 2016 года в матче Турнира развития УЕФА с Финляндией. За молодежную сборную страны первую игру она провела в октябре 2018 года - встреча 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы с Латвией. В составе национальной сборной России дебютировала в ноябре 2017 года в товарищеском матче с Бельгией.