Менеджер предположил, что боец Дацик никогда не согласится на бой с Севериным

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Менеджер российского бойца Александра Северина Виталий Тарасов выразил мнение, что Вячеслав Дацик никогда не согласится на очный поединок с его подопечным.

"Нокаут над Дациком однозначно положительно повлиял на карьеру Севера (прозвище Северина – ИФ). Стало много упоминаний в СМИ, возрос интерес. Но Александр этого достоит и будет делом все подтверждать", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

В импровизированном выставочном поединке в рамках празднования Дня физкультурника 12 августа в Серпухове Северин на первой же минуте отправил Дацика в стоячий нокаут.

"Конечно хотелось бы провести бой с Дациком, но считаю, что Вячеслав не захочет идти на такой риск. Во всяком случае, мы не рассчитываем, что данное противостояние станет реальностью. И это не по нашей вине", - заявил Тарасов.

По словам менеджера, спортсмен получает немало предложений по поединкам.

"У нас уже есть три анонсированных поединка. 26 августа у нас бокс против Давида Гладуна. Мы вышли на этот поединок на коротком уведомлении, но от этого данный вызов становится еще интереснее. Далее, 16 сентября Север возглавит турнир в Екатеринбурге на голых кулаках RСС Hard, где в главном бою встретится с местным бойцом Александром Деревянко. Заруба будет великолепная, и мы не сомневаемся в триумфе Севера", - отметил Тарасов.

"Ну а далее в конце октября у нас финал Гран-при по боксу, мы ждем победителя в паре Ислам Жангаразов - Максим ВДВ", - подытожил он.